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12 dev adam Avrupa'ya eda etti
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12 dev adam Avrupa'ya eda etti

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen İspanya ile karşılaştı. Özellikle 2. ve 3. periyotta rakibiyle başa baş giden A Milli Basketbol Takımı, son periyotta güçlü rakibinin dışarıdan şutlarına engel olamadı ve karşılaşmadan 73-56 mağlup ayrıldı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen İspanya ile karşılaştı. Özellikle 2. ve 3. periyotta rakibiyle başa baş giden A Milli Basketbol Takımı, son periyotta güçlü rakibinin dışarıdan şutlarına engel olamadı ve karşılaşmadan 73-56 mağlup ayrıldı.

KÜNYE
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Cristiano Maranho xx, Takaki Kato xx, Tomas Jasevicius xx
İspanya: Pau Gasol xxx 11, Rodriguez xxx 11, Navarro xx 8, Rubio xxx 15, Mark Gasol xxx 10, W. Hernangomez x 2, Sastre x 2, Oriola x 2, San Emeterio xx 4, J.Hernangomez xx 8, Vive x, Abrines x
Başantrenör: Sergio Scariolo
Türkiye: Erkan xx 4, Sinan x 2, Cedi xxx 8, Barış x, Semih xx 6, Melih xxx 10, Furkan Aldemir x, Sertaç xx 4, Furkan Korkmaz xxxx 20, Kenan x 2, Göksenin xx, Doğuş x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 19-10 (İspanya lehine)
Devre: 33-25 (İspanya lehine)
3. periyot: 49-43 (İspanya lehine)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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