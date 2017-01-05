05.01.2017 16:28 12 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'te bir araçta yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kilis'te bir araçta yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplamda 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili İ. P isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

