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12 bin meslektaşı Aybüke öğretmeni andı
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12 bin meslektaşı Aybüke öğretmeni andı

Batman'ın Kozluk İlçesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Muğla'daki tüm okullarda meslektaşları tarafından anıldı.

Batman'ın Kozluk İlçesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Muğla'daki tüm okullarda meslektaşları tarafından anıldı.
Batman Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da şehit düşmüştü.
Şehit eğitimci Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatmak ve unutmamak için Muğla İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il genelindeki tüm okullarda görev yapan 12 bin öğretmen Mesleki Eğitim Programı na Aybüke Öğretmeni anarak başladı. Şehit öğretmenin meslektaşları mesaiye saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından okunan dua ile şehit öğretmeni andı.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına Muğla'daki tüm okullarda 12 bin öğretmenin mesleki çalışma programı öncesi saygı duruşu ve Fatiha ile mesaiye başladığını belirterek, "Bu topraklar şehit kanları ile vatan oldu. Temenni ediyoruz ki son olsun. 22 yaşında gencecik pırıl pırıl bir öğretmenimizi hayalleri ile birlikte ebediyete uğurladık. Biz eğitim ve öğretmen camiası olarak Aybüke öğretmenimizi asla unutmayacağız. Şehitliğin, bayrağın, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu hep bileceğiz. Böyle bir nesil yetiştireceğiz. Gönlümüzden geçenler çok daha farklı ama ancak bunu yapabiliyoruz. Anıyoruz ve hatırasını yaşatacağız. Muğla'mızın tamamı, 12 bin öğretmenimiz bugün sabah mesleki çalışma programına şehidimizi anarak, onun öz geçmişi okullarda okutularak, saygı duruşu ve Fatiha'larla başladı ve iki hafta devam edecek. Ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun, ailesine biz buradan sabırlar diliyoruz. Şehit ailemizin Muğla'da 12 bin evladı var. Dimdik ayaktayız, bu ülke asla bölünmeyecek, birlik ve beraberliğinden asla hiçbir şey kaybetmeyecek. Toprağa düşen her filiz bir orman olarak tekrar birlik ve beraberlikle bu bayrak aşkıyla yeşerecek" dedi.
(Bekir Tosun /İHA)

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