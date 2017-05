12 angut yavrusu anneleriyle kum ocağına sığındı

Kars'ta yavrularıyla birlikte kum ocağı göletine sığınan angut ve yavrularına inşaat çalışanları sahip çıkıyor. Angut ve 12 yavrusuna sahip çıkan çalışanlar, hayvanların yetkililer tarafından kum ocağından çıkarılarak doğal hayata bırakılmalarını istiyor.

Kars'ta sulama kanalları için kum çıkarılan ocak ortasında bulunan gölete, yavrularıyla birlikte gelen yaban ördek türü anguta kum ocağı çalışanları sahip çıktı. Gölete sığınan angut, yavrularını büyütmeye çalışıyor.

Kum ocağının etrafında her yıl yaban hayvanların yuva yaptığını ifade eden Necip Moğultay isimli kum ocağı çalışanı angut ve yavrularını korumaya çalıştıklarını söyledi.

Necip Moğultay, "Her sene bizim burada olan bir olaydır. Her yıl bu yabani hayvanlar, bunlar olur, başkaları olur, birçok hayvan buna leylek de dahil çeşitli yerlere yuva yaparlar. Kazarlar kumlu alanları kendilerine yuva yaparlar. Daha sonra burada çalışmalarda çıkan kaynak suyunda yavrularını yetiştirip, büyütüp kendileriyle birlikte götürüyorlar. O zamana kadar biz de burada onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kimse zarar da vermiyor. Herkes duyarlı bu konuda" dedi.

Yaklaşık 3 gündür kum ocağında olan angut ve 12 yavrusu, kum ocağı çalışanları tarafından gölet kenarına bırakılan yiyeceklerle besleniyor. Kum ocağı çalışanları, angut ve yavrularının yetkililer tarafından ocaktan çıkarılarak, yaşam alanlarına bırakılmasını istiyor.

(Işık Çapanoğlu / İHA)