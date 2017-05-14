Doğu Karadeniz'in en çok turist ağırlayan merkezlerinden biri olan Uzungöl çamurdan temizleniyor.

Doğu Karadeniz'in en çok turist ağırlayan merkezlerinden biri olan Uzungöl çamurdan temizleniyor.

Şubat ayından bu yana süren çalışmalar kapsamında 4 metre derinlikten çıkarılan çamur, pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşınırken, 150 bin metreküp rüsubatın çıkarılması beklenen Uzungöl'de bugüne kadar 115 bin metreküplük alan temizlendi. 5 milyon 135 bin TL'lik bütçenin ayrıldığı çalışmanın 23 Haziran'da bitirilmesinin planlanırken, çalışmanın ardından Uzungöl rahat bir nefes alacak ve pırıl pırıl bir görüntüye kavuşacak.

Yüzde 96'sı dolu olan gölde ilk kez geniş kapsamlı temizleme çalışması yapılırken, çalışmada emici tarama gemisi göl rezervuarında biriken katı malzeme ve rüsübatı, göl tabanının istenilen derinlik ve bölgede GPS sistemi ile tarayarak dere içerisindeki akarlara boşaltılıyor. Tarama işlemi pompa ve jet pompası ile 8 adet jet memeli ve jet kafalıklı emiş borusu teçhizatlı emici tarama gemisi ile yapılıyor.

göl temizleme çalışmalarını değerlendiren turizm işletme sahibi Süleyman Sezgin, temizleme çalışmasının ardından Uzungöl'ün biraz nefes alacağını söyledi. Sezgin "Çok güzel bir proje halen daha devam ediyor. Çalışmaya Şubat ayında başlandı. 23 Haziran'da tamamlanması hedefleniyor. Gölün yüzde 96'lık bölümü doldu. Bu temizlikle yaklaşık 150 bin metreküplük kil dalgıç pompa ile temizlenecek. Gölün kenarları çok dolduğu için oralar temizleniyor. Daha öncede göl temizlenmişti ama ilk böyle bu şekilde bir temizleme yapılıyor. Uzungöl rahat bir nefes alacak. Ancak yapılan bu çalışmalar Uzungöl'ün tamamen çamurdan temizlenmesi için yeterli değil. İlerleyen dönemde daha geniş çaplı ve Uzungöl'ü tamamen çamurdan kurtaracak çalışmalarının da bir an evvel başlaması gerekiyor" dedi.

(Gökmen Şahin / İHA)