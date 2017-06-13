111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da yakalama emri bulunan bir şahsın evinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan aramada 111 kilo 600 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da yakalama emri bulunan bir şahsın evinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan aramada 111 kilo 600 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 5, 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 1 yakalama emri bulunan bir şahsın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin bahse konu ikamete yapmış oldukları operasyonda 34 paket halinde toplam 111 Kilo 600 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

(Sevban Sevkal /İHA)