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111 çeşit peynir Bodrum'da tanıtıldı
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111 çeşit peynir Bodrum'da tanıtıldı

Bodrum'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Slow Cheese Bodrum Peynir Festivalinde 111 çeşit peynir tanıtıldı. Festivale getirilen 2 oğlak ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bodrum'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Slow Cheese Bodrum Peynir Festivalinde 111 çeşit peynir tanıtıldı. Festivale getirilen 2 oğlak ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Bodrum'da bulunan Oasis alışveriş merkezinde Bodrum Belediyesinin destekleriyle Slow Food Yaveş Gari Bodrum Yerel Grubu tarafından ikincisi düzenlenen Slow Cheese Bodrum Peynir Festivali düzenlendi. Türkiye'nin ilk peynir festivali Slow Cheese Bodrum'da büyük ilgi gördü. Festivale getirilen 2 oğlak ise vatandaşların ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen ve kaybolmaya yüz tutmuş yerel peynirlerin, yoğurt ve süt ürünlerinin tanıtıldığı festival Oasis Sümbül Sokak'ta 'Peynir Aşkına' poster sergisi ve peynir tadımları ile başladı. Festival, 5 Mart'a kadar devam edeceği öğrenildi. Standlarda, doğal ortamlarında, mağaralarda ve toprakta olgunlaştırılan, çiğ ve kaynamış süt ile yapılan desti, tulum, göğermiş gibi unutulmaya yüz tutmuş birçok peynirin lezzetleri katılımcılara sunuldu.

OĞLAKLARI GÖREN PEYNİRİ BIRAKTI
Avustralya ve Yunanistan'ın peynir çeşitlerinin de tanıtıldığı festivalde, Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen 111 çeşit peynir vatandaşlarla buluştu. Filiz Taşkoy Konya'dan getirdiği 2 oğlak festivalde maskotu oldu. Peynirleri tadan vatandaşlar oğlakları görünce fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Peynirlerden daha çok ilgi gören oğlakları sevmek isteyen vatandaşlar dakikalarca sıra bekledi.
Oğlakların sahibi Taşkoy Konya'nın Beyşehir ilçesinden geldiklerini söyleyerek "biz 2 çeşit peynir üretiyoruz. Tulum ve beyaz peynir. Peynirlerden daha çok ilgiyi ise 2 oğlağımız görüyor. Herkesin ilgi odağı oldu"dedi.
Festivali düzenleyen Deniz Kurtsanise Festivalin Uluslararası bir düzeye geldiğini belirterek "2 yılda bir peynir festivali düzenliyoruz. Çok zor bir festival gönüllülük çok önemli bu festivalde. Bu festivalimiz uluslar arası bir boyut almıştır. Şu anda 2 ülkeden katılımcılarımız var. Türkiye'nin ise 7 bölgesinden 22 peynircimiz 111 farklı çeşit peynir var. burada farklı bölgelerden gelen peynirler tattırılıyor ve satılıyor. Bazı peynirler ise sadece tadımlık olarak geldi. Çünkü çok nadir üretilen peynirler" dedi.
(Eren Ayhan/İHA)

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