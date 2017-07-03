110 Sanıklı Harp Akademisi darbe toplantısı davası başladı

Silivri'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademisi Komutanlığı'ndaki 110 Sanıklı darbe toplantısı davasının ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

Silivri'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademisi Komutanlığı'ndaki 110 Sanıklı darbe toplantısı davasının ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında çok sayıda rütbeli askerin de olduğu 110 sanıklı Harp Akademisi Komutanlığı'ndaki darbe toplantısı davasının ilk duruşması bugün başladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı 'Harp Akademileri' davasının ilk duruşması Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülüyor. Duruşma salonu önünde güvenlik önlemleri alındı. Yerleşkeye girişlerde jandarma ekipleri araç ve kimlik kontrolü yaptı.

Öte yandan, FETÖ'nün darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizlediği iddia edilen 45 sanığın yargılandığı 'uyuyan hücre' davası da Silivri'de devam ediyor.

(Alper Korkmaz / İHA)