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110 bin kişinin kart ve kimlik bilgilerini kopyalamışlar
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110 bin kişinin kart ve kimlik bilgilerini kopyalamışlar

Antalya'da farklı illerden yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı ile kimlik bilgilerini kopyalayarak hesaplarından para çeken 3 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'da farklı illerden yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı ile kimlik bilgilerini kopyalayarak hesaplarından para çeken 3 kişi, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir kişinin hesabından para çekildiği ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin Saray Mahallesi'ndeki bir otelde kaldıkları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli B.A. (32), O.K. (35) ve C.Ş.'yi (25) gözaltına alırken, kaldıkları odada yapılan aramalarda ise 1 sahte sürücü belgesi, bir miktar dolar, kopyalama işleminde kullandıkları öğrenilen 1 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.
İstanbul'dan kiraladıkları otomobille ilçeye gelerek 3 ay otelde kaldıkları belirtilen şüphelilere ait ele geçen bilgisayarda yapılan incelemelerde birçok ilden yaklaşık 100 bin kişinin ve Alanya'dan 10 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerinin olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. (32), O.K. (35) ve C.Ş. (25), Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Erdal Anak /İHA)
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