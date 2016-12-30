30.12.2016 12:21 11 yıllık maliye çalışanına veda ziyareti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçe maliyesinde 11 yıldır gelir uzmanı olarak görev yapan İsmail Öztürk'ün tayin olması nedeni ile ilçede bulunan mali müşavirler veda ziyaretinde bulundu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçe maliyesinde 11 yıldır gelir uzmanı olarak görev yapan İsmail Öztürk'ün tayin olması nedeni ile ilçede bulunan mali müşavirler veda ziyaretinde bulundu.



2005 yılında Bayramiç'te gelir uzmanı olarak çalışmaya başlayan İsmail Öztürk'ün Çanakkale Vergi Dairesine tayin olması nedeni ile ilçede serbest muhasebeci ve mali müşavirler olarak görev yapan muhasebeciler 11 yıldır çalıştıkları İsmail Öztürk'e teşekkür plaketi verdi.



Veda ziyaretinde serbest muhasebeci ve mali müşavirler adına konuşan Ergun Tüzgen, "11 yıldır ilçe esnafımıza vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Her konuda mükelleflere gösterdiğiniz hoşgörü ve yol gösteriniz nedeni ile esnafın memnuniyetini belirtmek isterim. Yeni görevinizde size başarılar diler, ilçemize verdiğiniz hizmetler için teşekkür ederiz" dedi.



İsmail Öztürk ise Bayramiç'te görev yapmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, çalışma süresi içinde mükelleflere her konuda yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

