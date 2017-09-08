Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
11 yıl önceki cinayetin sır perdesi aralandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

11 yıl önceki cinayetin sır perdesi aralandı

Balıkesir'de 11 yıl önce iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de 11 yıl önce iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde yaşanan olayda, Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu 4-B sınıfına giden Büşra Karabacak (10) ve kuzeni Tuğçe Yıldırım (10), öğle paydosu için gittikleri evlerinden okula dönerken kaybolmuştu. İki kızın bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri, köylüler ve yakınları arama kurtarma çalışması başlatırken, kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kız çocuğunun cesetleri evlerine 8 kilometre mesafedeki komşu Çamurlu köyü yakınlarında bir menfezde poşete sarılı olarak bulundu. Cesetlerin tanınmayacak durumda olması sebebiyle fazla inceleme yapılamazken, Büşra'nın tırnaklarında erkek deri örneklerine rastlanmıştı.
Yaşanan acı olayın üzerinden tam 11 yıl sonra olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Uzun bir aranın ardından 11 yıllık cinayet dosyasını yeniden aralayan Balıkesir polisi daha önce tüm köyün erkeklerinden toplanan DNA örneklerini yeniden incelemeye gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerin ardından öldürülen kızların tırnak aralarında kalan deri parçalarının DNA'larıyla cinayet zanlıları oldukları iddia edilen S.Y. ve A.Y. kardeşlerin DNA örneklerinin benzerlik gösterdiği iddia edildi. Bunun üzerine operasyona start veren polis S.Y.'yi Bergama'da kardeşi A.Y.'yi ise Dikili'de sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alıp Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler S.Y. ve A.Y. ye yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen biri bayan 3 kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
(Taşkın Sarıca / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Evini ateşe verip ölüme atladı
Torbalı Devlet Hastanesinin açılışını yaptı
Lice'de 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
Desteklemediği yasa senatodan geçti
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6'sı çocuk 9 yaralı
Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
Tanrıkulu’ndan Soylu’ya yanıt: Vurulanların kimliği çok mu önemsiz?
Tanrıkulu’ndan Soylu’ya yanıt: Vurulanların kimliği çok mu önemsiz?
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Akın Öztürk’ün damadı Karakuş: Talimatları bir MİT’çiden aldık
Akın Öztürk’ün damadı Karakuş: Talimatları bir MİT’çiden aldık
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Evini ateşe verip ölüme atladı
Evini ateşe verip ölüme atladı
Torbalı Devlet Hastanesinin açılışını yaptı
Torbalı Devlet Hastanesinin açılışını yaptı
Lice'de 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
Lice'de 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
Desteklemediği yasa senatodan geçti
Desteklemediği yasa senatodan geçti
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6'sı çocuk 9 yaralı
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 6'sı çocuk 9 yaralı
Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı
Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı
Evde cephanelik bulundu
Evde cephanelik bulundu
Şehidin ikizi kazada öldü
Şehidin ikizi kazada öldü
Atiker Konyaspor'a taraftar desteği
Atiker Konyaspor'a taraftar desteği
Yasa dışı avcılık yapan tekneye 24 bin lira ceza
Yasa dışı avcılık yapan tekneye 24 bin lira ceza
11 yıl önceki cinayetin sır perdesi aralandı
11 yıl önceki cinayetin sır perdesi aralandı
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English