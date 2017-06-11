11 yaralı ÖSO askeri Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud köyünde terör örgütü PYD ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çıkan çatışmada yaralandığı belirtilen 11 ÖSO askeri Gaziantep'e getirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud köyünde terör örgütü PYD ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çıkan çatışmada yaralandığı belirtilen 11 ÖSO askeri Gaziantep'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, ÖSO birlikleri ve YPG'liler arasında çatışma çıktı. Halep'e bağlı Şeyh Maksut köyü kırsalında yaşanan çatışmada yaralan 13 ÖSO askeri, önce Çobanbey sınırındaki Sahra Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan 11'i Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep'teki Şehitkamil ve Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine getirilen yaralı ÖSO askerleri acil serviste tedavi altına alındı.

Öte yandan, Halep'in kuzeyindeki Şeyh Maksut köyü kırsalında YPG ve ÖSO birlikleri arasında yer yer sıcak çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Orhan Erkılıç / İHA)