01.02.2017 21:01 11 polise FETÖ'den tutuklama

Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda görev yapan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sabah adliyeye sevk edilen eski emniyet çalışanları İ.E., F.A, B.Ş., A.A., S.E., E.T., İ.K., Z.B., R.U, R.K ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı 19'a yükseldi. Gözaltında bulunan 17 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgulanmak üzere Sivas'a getirileceği öğrenildi. Firari olan 4 zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 şüpheliden 37'si gözaltına alınmıştı.

(Hakan Kaleli - Uğur Yiğit /İHA)

