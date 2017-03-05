Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı terörist öldürüldü.
Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine 28 Şubatta düzenlenen hava harekâtında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaralar da imha edildi.
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