11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesine yapılan hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap bölgesine yapılan hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu gece sabaha karşı (20 Şubat 2017) 02.42-02.59 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi, bölgede bir mağara girişinde tespit edilen teröristlerden alınan ilk görüntülere göre 11'i etkisiz hale getirildi.

(Derya Yetim /İHA)