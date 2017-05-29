11 oyuncuyla yollar ayrıldı mı ?

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, bazı basın yayın organlarında yer alan transfer haberlerini yalanladı.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, bazı basın yayın organlarında yer alan transfer haberlerini yalanladı.

Sivasspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Sivasspor'da iç transfer tamam 11 futbolcuyla yollar ayrıldı 4'üyle de anlaşma sağlandı' haberinin gerçeğinin yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Masa başında üretilmiş, dedikodulara veya duyumlara dayandırılan bu haberin sosyal medyada ve bazı ulusal kanalların internet sitesinde yer aldığını üzülerek gördük. Her transfer döneminde karşımıza çıkan bu tür asılsız haberler kulübümüze maddi ve manevi zararlar vermektedir. Resmi açıklama yapılmadıkça; asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırız. Teknik Direktör Samet Aybaba, sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkmış ve raporunu kısa sürede hazırlayarak yönetim kurulumuza sunacağını bildirmiştir. Bu raporun ardından yönetim kurulumuz iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacaktır."

(Uğur Yiğit / İHA)