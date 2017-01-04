04.01.2017 16:47 11 öğrenci dürümden zehirlendi

Adıyaman'da 11 lise öğrencisi hastanelik oldu. Öğrencilerin yedikleri tavuk dürümden zehirlendiği sanılıyor. Adıyaman'da 11 lise öğrencisi hastanelik oldu. Öğrencilerin yedikleri tavuk dürümden zehirlendiği sanılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan 11 öğrenci okula dışarıdan sipariş ettikleri tavuk dürümleri yedi. Öğrenciler bir süre sonra rahatsızlanarak durumu okul idaresine bildirdi. Okula gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenciler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

