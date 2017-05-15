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11 madalyayla döndüler
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11 madalyayla döndüler

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.
Başkent Bakü'de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında Karate Milli Takımı, mücadele ettiği 12 kategoriden 11 madalya çıkardı. 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılan karate müsabakalarında Karate Milli Takımı, ev sahibi Azerbaycan'ın ardından genel sıralamada en başarılı ülke oldu. Milli Takım kafilesi, bugün öğlen saatlerinde yurda döndü.
Organizasyona dair değerlendirmelerde bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, zamanlama açısından zorlu bir organizasyon geçirdiklerinin altını çizdi. Avrupa Şampiyonasından üç gün sonra Bakü'ye gittiklerini belirten Esat Delihasan, "Avrupa Şampiyonasının hemen arkasından İslam Oyunlarında mücadele etmek hem sporcular açısından hem de bizim açımızdan oldukça zorlu geçti. Buna rağmen sporcularımız çok iyi geri dönüş yaptılar ve turnuvada başarılı oldular" ifadelerini kullandı.
İslam Oyunlarının zorluğuna dikkat çeken Esat Delihasan, "Hem Avrupa Şampiyonasının hem de İslam Oyunlarının kendine göre bir zorluk derecesi var. İki zorlu turnuvayı da başarılı bir şekilde tamamlamak bizim için sevindirici oldu. Dünya şampiyonasındaki rakiplerimizin bir kısmıyla Avrupa'da karşılaştık ama diğer kısmıyla da burada karşılaştık ve Japonya hariç Mısır, İran gibi zorlu rakiplerle mücadele ettik. Sporcularımızın orada ortaya koydukları performans bizleri mutlu etti. Sporda bir hafta içerisinde iki zorlu müsabakayı atlatabilmek zordur ve biz bu zorluğu aşmayı başardık" dedi.

"HEDEFİMİZİ BİR KEZ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK"
En çok madalya alan ülke olduklarının altını çizen Başkan Esat Delihasan, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından İslam Oyunları'nda da en çok madalyayı alan ülke olduk ve bu sonuçlarla ülkemizi gururlandırdık. Genel klasman birinciliğini iki altınla kaçırdık ama her zaman hedeflediğimiz en çok madalya alma hedefini burada da yakaladık. Bizim için önemli olan bu. Sadece bir kategoride madalya kaçırdık orada da sporcumuz beşinci oldu. O da Kocaeli'de Avrupa Şampiyonu olan sporcumuzdu. Umuyoruz ki bu sonuçlar geleceğimize ve karate camiamıza umut ışığı olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.
Olimpiyat yolunda önemli bir aşamayı geçtiklerini aktaran Esat Delihasan, "Bundan sonraki hedefimiz olimpiyat yolunda kota alabilmek. Kota alabilmek için de sporcuların sezona moralli başlamaları çok önemli. Antrenör kadromuzda da değişikliğe gitmiştik, yeni bir ekiple yola çıkmıştık. Antrenör-sporcu arasındaki iletişimin güçlenmesi, birbirleri arasında güvenin artması amacıyla bu iki turnuva çok önemliydi. Bu sınavı da başarıyla geçtik" diye konuştu.
13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen karate müsabakalarında madalya kazanan sporcular şöyle:

Bayan Kata
Dilara Bozan / Altın
...
Bayan Kumite +68 Kilo
Meltem Hocaoğlu / Altın
...
Bayan Kumite 50 Kilo
Serap Özçelik / Gümüş
...
Bayan Kumite 68 Kilo
Eda Eltemur / Gümüş
...
Bay Kata
Mehmet Yakan / Gümüş
...
Bay Kumite 60 Kilo
Aykut Kaya / Gümüş
...
Bay Kumite 84 Kilo
Alparslan Yamanoğlu / Gümüş
...
Bay Kumite +84 Kilo
Enes Erkan / Gümüş
...
Bayan Kumite 61 Kilo
Merve Çoban / Bronz
...
Bay Kumite 67 Kilo
Ömer Kemaloğlu / Bronz
...
Bay Kumite 75 Kilo
Erman Eltemur

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