02.01.2017 18:55 11 kişiye ByLock'tan tutuklama

Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişi tutuklandı. Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişi tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 28 Aralık 2016 tarihinde çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan şahıslara yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında tutulan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Taşkın Sarıca /İHA)

