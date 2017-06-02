11 kentte sahte para operasyonu: 38 gözaltı

Kalpazanlara yönelik İstanbul merkezli 11 kentte düzenlenen sahte para operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı.

Kalpazanlara yönelik İstanbul merkezli 11 kentte düzenlenen sahte para operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün basacağı bol miktarda sahte parayı piyasaya süreceği ihbarı üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 11 ilde 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen mali polis, suç örgütü üyesi 38 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan 1 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, sahte banknotlar, para kağıdı ve piyasaya sürülmek üzere sahte 100 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

(Sadık Kahraman/İHA)