11 ilde sahte para operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 39'a çıktı. Operasyon anı polis tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 39'a çıktı. Operasyon anı polis tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda bir suç örgütü tarafından piyasaya yüklü miktarda sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatan mali polis, soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Rize, Kocaeli, Samsun, Aydın, Mersin, Kırklareli, Eskişehir, Sinop ve Tekirdağ'da 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 58 şüpheliden 39'unu yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılardan birinin Irak uyruklu olduğu kaydedilirken, baskın sırasında matbaa olarak kullanılan adreslerde yapılan aramalarda, 1 dizüstü bilgisayar, 10 yazıcı, 1 tarayıcı, 1 kesme makinesi, 1 pres makinesi ile çok sayıda kağıt, hologram, solüsyon, mor ötesi ışık, sprey ve boyanın yanı sıra piyasaya sürüme hazır 232 bin TL sahte para ile bir miktar Amerikan dolarının ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında matbaa olarak kullanılan 7 ikamet ile 3 ayrı para saklama deposu kapatılırken, zanlıların sahtecilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şebekenin, sahte paraları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ticaretin yoğun olduğu Eminönü, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa gibi bölgelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi.

Polis, firari olan diğer 19 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan polis kamerasına da kaydedilen operasyon anına ilişkin görüntülerde, ekipler tespit edilen adreslere giriyor. Adreslere baskın düzenleyen ekipler her yeri didik didik arıyor. Sahte para yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçiriliyor.

(Sadık Kahraman/İHA)