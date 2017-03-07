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11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Siirt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Siirt merkezli Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 7 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(Mehmet Niyazi Deniz/

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