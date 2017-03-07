11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Siirt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Siirt merkezli Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 7 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (Mehmet Niyazi Deniz/
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.