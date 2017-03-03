11 ilde eski polislere FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 11 ilde, meslekten ihraç edilen polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman merkezli 11 ilde, meslekten ihraç edilen polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Samsan, Konya, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. Emniyet teşkilatından ihraç edilen 19 polis memuru için yapılan operasyonda, 10 polis memuru gözaltına alınırken, 9 polis memuru adreslerinde bulunamadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Ahmet Arslantaş/İHA)