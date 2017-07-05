11 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

Sivas merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock'u" kullandığı iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkez olmak üzere Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Uğur Yiğit/İHA)