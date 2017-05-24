11 ilde ByLock'çu polislere operasyon

FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Emniyet mensuplarına yönelik Bursa merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Emniyet mensuplarına yönelik Bursa merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Balıkesir,Ankara,Kırıkkale,Mersin,Adana,Şanlıurfa, Kars,Erzurum,Artvin,İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 3'ü emniyet personel yakını, 17'si ihraç edilmiş polis, 2'si emekli polis toplamda 22 kişiden 18'i gözaltına alındı. Firarı diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (Cengiz Gündüz/İHA)
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