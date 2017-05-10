11 ilde 60 adrese kalpazan operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde 60 adrese düzenlenen operasyonlarda, piyasaya sahte para basıp sürdükleri belirlenen şebeke lideri A.G.'nin de aralarında yer aldığı 23 kalpazan yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde 60 adrese düzenlenen operasyonlarda, piyasaya sahte para basıp sürdükleri belirlenen şebeke lideri A.G.'nin de aralarında yer aldığı 23 kalpazan yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basarak piyasaya sürdükleri tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması için 6 Mayıs tarihinde, İstanbul merkezli olmak üzere 11 kentte 60 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen A.G'nin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda basılmış halde piyasaya sürülmek üzere sahte 33 bin Türk Lirası ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan zanlılardan 4'ü ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişinin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)