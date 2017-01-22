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11 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü
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11 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 152. gününde icra edilen harekat kapsamında tespit edilen 11 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de yaralandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 152. gününde icra edilen harekat kapsamında tespit edilen 11 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de yaralandığını bildirdi.
TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde gün içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 165 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 2 bombalı aracın imha edildiği belirtildi. Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif'in güneydoğusunda tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda, 1 DEAŞ'lı teröristin yaralandığı, 1 top/obüs ve 1 bombalı aracın imha edildiği bildirildi. Gün içerisinde icra edilen harekat kapsamında ise 11 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin de yaralandığı ifade edildi.
(İlker Turak / İHA)


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