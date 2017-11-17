17.11.2017 15:40 100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki

Antalya'da her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'ni besleyen dere yatağında yapılan çalışmada 100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesi bölgede tepkiye neden oldu. Antalya'da her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'ni besleyen dere yatağında yapılan çalışmada 100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesi bölgede tepkiye neden oldu.

Antalya'da dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi, bu yıl yağışların az olması ve bölgede bulunan seralarda kullanılmak üzere açılan sondaj kuyularının suyu çekmesi ile neredeyse kuruma noktasına geldi. Su sıkıntısının önüne geçmek için Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. DSİ tarafından şelaleye su sağlayan dere kenarında bulunan 100 yıllık çınar ağaçları, suyu azalttığı iddiası ile kesildi. Bunun yanında dere kenarında büyük bir çamur yığınları ve ağaç kalıntıları oluştu. 100 yıllık ağaçların kesilmesi bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti.



"KURŞUNLU ŞELALE'MİZE GELEN BİR KAOS İLE KARŞILAŞACAK"

Aksu Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Başkanı Süleyman Kaplan ağaçların kesildiği dere kenarına gelerek, "Burada bulunan vatandaşlarımız bizi aradı. Biz Aksu'muzu seviyoruz. Bizim doğamızı elimizden almasınlar. Kurşunlu Şelalesi ile tabiat parkı ile iç içe olan bir alan. Bu derenin içerisinde bir çok balık ve ağaç çeşitleri var. 100 yıllık çınar ağaçları kepçeler ile kırılarak, köklenerek söküldü. Çalışma 1,5-2 kilometre mesafede devam etti. Büyük çınar ağaçlarımız vardı. 60-70 yaşında ağaçlarımız vardı. Buradaki bitki örtüsü tamamen alınmış. Dünyaca ünlü Kurşunlu Şelale'mize gelecek olan misafirlerimiz bir kaos ile karşılaşacak. Burada bulunan stabilizeler doğal olarak şelaleye sürüklenecek. İçerisi çakıl ve miller ile dolacak. Bunu söylemeden nasıl dururuz. Şelalemiz doğal görüntüsünü kaybedecek" diye konuştu.



"BU ÇEVREDE BİR TANE BİLE YAPRAK KOPARMAK YASAK"

Emekli Orman İşletme Müdürlüğü memuru 73 yaşındaki Ali Tekeli ise, "Bu çalışma şuan amaca uygun hizmet verse bile 1 ay sonra yine aynı sonucu verecek. Bu derenin canlılığı ölecektir. Bu çevrede bir tane bile yaprak koparmak yasak. Bu sökülen ağaçlar 100-150 yıllık ağaç. Burada sadece çınar ağacı değil zakkum ağaçları da kesilmiş" dedi.

Bölgeye mantar toplamaya gelen vatandaşlar ise ağaçların kesilmesine tepki göstererek, yapılan çalışmanın doğaya büyük zarar verdiğini kaydetti.



