Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki

Antalya'da her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'ni besleyen dere yatağında yapılan çalışmada 100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesi bölgede tepkiye neden oldu.

Antalya'da her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'ni besleyen dere yatağında yapılan çalışmada 100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesi bölgede tepkiye neden oldu.
Antalya'da dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi, bu yıl yağışların az olması ve bölgede bulunan seralarda kullanılmak üzere açılan sondaj kuyularının suyu çekmesi ile neredeyse kuruma noktasına geldi. Su sıkıntısının önüne geçmek için Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. DSİ tarafından şelaleye su sağlayan dere kenarında bulunan 100 yıllık çınar ağaçları, suyu azalttığı iddiası ile kesildi. Bunun yanında dere kenarında büyük bir çamur yığınları ve ağaç kalıntıları oluştu. 100 yıllık ağaçların kesilmesi bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti.

"KURŞUNLU ŞELALE'MİZE GELEN BİR KAOS İLE KARŞILAŞACAK"
Aksu Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Başkanı Süleyman Kaplan ağaçların kesildiği dere kenarına gelerek, "Burada bulunan vatandaşlarımız bizi aradı. Biz Aksu'muzu seviyoruz. Bizim doğamızı elimizden almasınlar. Kurşunlu Şelalesi ile tabiat parkı ile iç içe olan bir alan. Bu derenin içerisinde bir çok balık ve ağaç çeşitleri var. 100 yıllık çınar ağaçları kepçeler ile kırılarak, köklenerek söküldü. Çalışma 1,5-2 kilometre mesafede devam etti. Büyük çınar ağaçlarımız vardı. 60-70 yaşında ağaçlarımız vardı. Buradaki bitki örtüsü tamamen alınmış. Dünyaca ünlü Kurşunlu Şelale'mize gelecek olan misafirlerimiz bir kaos ile karşılaşacak. Burada bulunan stabilizeler doğal olarak şelaleye sürüklenecek. İçerisi çakıl ve miller ile dolacak. Bunu söylemeden nasıl dururuz. Şelalemiz doğal görüntüsünü kaybedecek" diye konuştu.

"BU ÇEVREDE BİR TANE BİLE YAPRAK KOPARMAK YASAK"
Emekli Orman İşletme Müdürlüğü memuru 73 yaşındaki Ali Tekeli ise, "Bu çalışma şuan amaca uygun hizmet verse bile 1 ay sonra yine aynı sonucu verecek. Bu derenin canlılığı ölecektir. Bu çevrede bir tane bile yaprak koparmak yasak. Bu sökülen ağaçlar 100-150 yıllık ağaç. Burada sadece çınar ağacı değil zakkum ağaçları da kesilmiş" dedi.
Bölgeye mantar toplamaya gelen vatandaşlar ise ağaçların kesilmesine tepki göstererek, yapılan çalışmanın doğaya büyük zarar verdiğini kaydetti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada
NATO'dan Türkiye'den özür diledi
Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı
1 yılda 96 kilo verdi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
THY gayrimenkul şirketi kurdu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Hariri Fransa'ya gidiyor
Hariri Fransa'ya gidiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada
Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada
NATO'dan Türkiye'den özür diledi
NATO'dan Türkiye'den özür diledi
Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı
Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı
1 yılda 96 kilo verdi
1 yılda 96 kilo verdi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
THY gayrimenkul şirketi kurdu
THY gayrimenkul şirketi kurdu
'Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır'
'Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır'
Başbakan Binali Yıldırım Cizrelilere müjde verdi
Başbakan Binali Yıldırım Cizrelilere müjde verdi
Motosiklet sürücüsü köpeği ile böyle seyahat etti
Motosiklet sürücüsü köpeği ile böyle seyahat etti
100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki
100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki
Grandmedical Manisaspor'un 6 puanı daha silindi
Grandmedical Manisaspor'un 6 puanı daha silindi
'3.Havalimanı yüzde 73 oranında bitti'
'3.Havalimanı yüzde 73 oranında bitti'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English