100 yıl sonra su sevinci

100 yıldır suyu olmayan ve eşeklerle evlerine su taşımak zorunda kalan Marmaris'in Taşlıca Mahallesi sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sayesinde suya kavuşuyor. Yeni açılan sondaj kuyusu sayesinde su sıkıntısı ortadan kalkacak olan mahalleli, sondajın yapıldığı bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

100 yıldır suyu olmayan ve eşeklerle evlerine su taşımak zorunda kalan Marmaris'in Taşlıca Mahallesi sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sayesinde suya kavuşuyor. Yeni açılan sondaj kuyusu sayesinde su sıkıntısı ortadan kalkacak olan mahalleli, sondajın yapıldığı bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

Kurulduğu günden bu yana suyu olmayan Marmaris ilçesinin Taşlıca Mahallesi'nin 100 yıldır süren su sorunu tarih oluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir Taşlıca'da yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlandı. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu Söğüt Mahallesi'nde yeterli miktarda su bulunurken, buradan çıkarılan su Taşlıca Mahallesi'ne götürülecek.



TAŞLICA'YA 3 BİN 800 METRE İÇME SUYU HATTI YAPILACAK

MUSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, Söğüt Mahallesi'nde yaptıkları sondaj çalışmasıyla birlikte temiz içme suyuna ulaştıkları ve bölgenin içme suyu sıkıntısının ortadan kaldırılacağı belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaların hız kazandığı belirtilirken, bölgede çıkan suyun Taşlıca'ya aktarılması için 3 bin 800 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapılacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Taşlıca'nın nüfusu 600 kişiden oluşuyor ve ayrıca Söğüt Mahallesi'nde de bin 700 vatandaşımız ikamet ediyor. Yeni açılan sondaj kuyusu ile birlikte hem Taşlıca'ya hem de yaz aylarında su sıkıntısı çeken Söğüt Mahallesi'ne su takviyesi yapılacak. Bir hafta içerisinde buranın projesi hazırlanacak ve hemen içme suyu çalışmalarına başlayacağız. 2017 yılı bitmeden Taşlıca ve Söğütlü'nün su sorunu kalmayacak. Bölgede denizden su arıtarak mahalleye içme suyu sağlamak için planladığımız Revers Ozmos çalışmaları, bölgenin ihtiyacını karşılayacak suyun bulunmasıyla son buldu. Bu durum maliyet açısından bizim için de büyük bir sevinç kaynağı oldu" ifadelerine yer verildi.



TAŞLICA MUHTARI: SUYUN DAMLASINA MUHTACIZ

Taşlıca Muhtarı Şadi Altınışık ise yaptığı açıklamada, "Bu sefer mahalle halkı çok umutlu. İlk duyduklarında bir tedirginlik vardı halkta. Aslında Taşlıca'da su bulundu denseydi kimse inanmazdı. Fakat Söğüt'ten hat çekileceği duyulunca herkes heyecanlandı. Çünkü hepimiz suyun damlasına muhtacız" diye konuştu.



"SÖZLERİMİZİ TEK TEK TUTUYORUZ"

İl genelinde susuz mahalle bırakmayacaklarının sözünü verdiklerini belirtilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu kapsamda son olarak 100 yıldır suyu olmayan Taşlıca Mahallesini suya kavuşturduklarını belirtti. Başkan Gürün, "Sevinerek ve mutlulukla ifade edeyim, 100 yıldır bir sorundu Taşlıca ve çevresinin susuzluğu. Bizden önce çok çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Biz göreve geldiğimizden itibaren Muğla'da susuz hiçbir yerleşim birimi kalmayacak sözünü vermiştik. Bununla ilgili de daha önce çok çeşitli yerlere su temin ettik. Fakat Taşlıca çok zorlu bir coğrafya. Ama burada 9 adet sondaj kuyusu açtık. Ve nihayet orayı besleyecek ve yaz kış yetecek bir suya ulaştık. Tetkikleri yapıldı. Sağlığa uygun bir su olduğu tespit edildi. Olağanüstü doğa koşulları olmadığı takdirde ki, her yerde yaşanabilir, artık Taşlıca'ya döşeyeceğimiz isale hattı ile aşağı yukarı bir bir buçuk ay içeresinde suyu akıtacağız ve hep beraber evlerde çeşmeyi açınca akan bir su ile orada kutlamasını yapacağız. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Taşlıca halkımıza ve çevre köylere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(Vural Efecik/İHA)