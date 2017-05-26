Tokat'ta Fatih Sultan Mehmet zamanında Artukoğullarından Hacı Turhan tarafından 1474 yılında yaptırılan mescitte 100 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Tokat'ta Fatih Sultan Mehmet zamanında Artukoğullarından Hacı Turhan tarafından 1474 yılında yaptırılan mescitte 100 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Tokat'ın tarihi mekanlarından Sulu Sokak Çarşısında Sultan Hamamının ön tarafında bulunan mescit yaklaşık 10 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. 100 yılı aşkın bir süredir ise ibadete kapalı olan mescitte Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Genel Sekreteri ve Sanat Tarihçisi Ekrem Anaç, mescidi yaptıran Hacı Turhan'ın Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşayan önemli devlet adamlarından birisi olduğunu belirterek, "İstanbul'un fethine hazırlık olarak Balkanlardaki faaliyetlere katılan Hacı Turhan, Mora'yı fethetmiş Mora Fatihi önemli bir şahsiyet. Onun Tokat'a yaptırmış olduğu küçük bir mescidin 1910'lu yıllarda çekilmiş olan fotoğraflarında yıkık bir vaziyette imiş. Yaklaşık olarak 10 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Restore edilmesine rağmen ibadete açılmamıştı. Biz bu Ramazandan teravihi burada kılmaya niyet ettik. Bir gurup arkadaş olarak 100 yıl sonra mescitte tekrar namazla ibadetle buluşturmayı arzu ettik. Bu tamamen sivil bir inisiyatif, bunu önemli ve değerli görüyoruz. İnşallah 100 yıl gibi uzun bir aradan sonra mescit tekrar ibadete kavuşmuş olacak" diye konuştu.

100 yıldan uzun bir süre sonra ilk defa teravih namazı kılmaya gelen vatandaşlar ise yaklaşık 50 kişilik mescitte Ramazan ayı boyunca namaz kılmanın hazzını yaşayacaklarını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün arşivinde ise Hacı Turhan Mescidinin tarihi ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

"Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Tokat'ı yakmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet zamanında Artukoğullarından Hacı Turhan tarafından 1474 yılında yaptırılmıştır. Sulu Sokak, Sultan Hamamı önünde bulunan mescit, moloz taştan yapılmış olup, kare planlı mekan üzerine sekizgen kubbe oturtulmuş küçük bir yapıdır"

(Nurhan İçmez / İHA)