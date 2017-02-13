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100 öğrenciye taciz soruşturmasında sıcak gelişme
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100 öğrenciye taciz soruşturmasında sıcak gelişme

Ankara'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açığa alınan okul müdürüne iftira attıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açığa alınan okul müdürüne iftira attıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Nuri Bektaş Anadolu Lisesinde 1 öğretmen ve 2 öğrenci, Okul Müdürü S.K.'ya 'erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu' yönünde iftira attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. A.G., İ.D. ve F.Ö., ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konuya ilişkin Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "12 Şubat 2017 tarihli bazı basın ve yayın organlarında Haymana ilçesindeki bir okulda öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldıklarına ilişkin iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak Okul Müdürü S.K. açığa alınmış olup, iddiaları araştırmak üzere adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucundan ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.
Okul Müdürü S.K., yaptığı açıklamada A.G. ile husumetli olduğunu ve ona yakın 3-4 öğrencinin bu şikayeti ettiğini söylemişti.
(Hamza Kabasakal - Musa Erdoğan/İHA)
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