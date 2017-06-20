100 dönüm ekili alan kül oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili 100 dönüm tarla yandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili 100 dönüm tarla yandı.

Olay, akşam saatlerinde Yoğunca Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Eyyüp Başkuş'a ait buğday ekili tarlada elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü. Yaklaşık 100 dönümlük tarlada hasat edilmeyi bekleyen buğday küle döndü.

(Cuma Sarı /İHA)