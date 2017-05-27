10 yıldır Ispartalıları sahura o kaldırıyor

Isparta'da kocasının maddi sıkıntılarından ötürü yurt dışına çıkmasıyla davul çalmaya başlayan Hanım Polat, 10 yıldır Ramazanda mahalleliyi sahura uyandırıyor.

Isparta'da kocasının maddi sıkıntılarından ötürü yurt dışına çıkmasıyla davul çalmaya başlayan Hanım Polat, 10 yıldır Ramazanda mahalleliyi sahura uyandırıyor.

Isparta'da Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Hanım Polat, 10 yıldır Ramazan davulu çalıyor. Aynı işi yapan eşiyle birlikte evden çıkan Polat, eşini davul çaldığı mahalleye uğurladıktan sonra kendi mahallesinin sakinlerin sahura kaldırıyor. Maniler söyleyerek Ramazan davulu çalan Polat, bu haliyle herkesin takdirini topluyor. Yalnız başına davul çalan Polat, korkmadığını bunu meslek olarak yaptığını ifade ediyor.



10 YILDIR RAMAZANDA DAVUL ÇALIYOR

Bu ramazan ayında Isparta'nın mahallelerinde davul çalacak olan 60 davulcu arasında tek bayan davulcu olan Hanım Polat, davul çalmaya maddi sıkıntılar nedeniyle başladığını söyledi. Polat, "10 yıl önce eşim borçları kapatmak için yurt dışına çalışmaya çıkmıştı. Giderken 'Hanım'ın boynuna davulu takın' dedi. 10 yıldır çalıyorum. Ekmek param için çalmak zorunda kaldım. Ben buyum. Bir kadın olarak davul çalmak güzel bir duygu. Herkes güzel çaldığımı söylüyor. Bayan olup bu işi yaptığımda dolayı seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Gurur duydukları için ben de mesleğimi seviyorum. İnsanları kaldırmak için kalkıyorum çalıyorum. Zor da olmuyor" dedi.



"HEM ÇALIYOR HEM MANİ SÖYLÜYOR"

Gece tek başına davul çaldığı ve korkmadığını kaydeden Hanım Polat, mani söylemeyi de eşinden öğrendiğini kaydetti. Polat, "Mani söylüyorum. Bayanlar beni destekliyor. Helal olsun sana Hanım. Bir erkeğin yaptığının sen daha güzelini yapıyorsun diyerek beni destekliyorlar" açıklamasında bulundu.



"İKİ SAAT İÇİNDE DAVUL ÇALMAYI ÖĞRENDİ"

Hanım Polat'ın kendisi gibi davul çalan eşi Ahmet Polat da "Bu mesleği 40 yıldır yapıyorum. Bize babadan kaldı. İslam aleminde haber aracı olarak kullanılan davul şimdi gelenek haline geldi. Dünya durdukça bu davul çalınmaya devam edilecektir" dedi. Maddi sıkıntılar nedeniyle yurt dışına çalışmak için gittiğini bu sırada eşine davul çalmayı öğrettiğini kaydeden Ahmet Polat, "Eşime 'gel bir kaç gün birlikte çalalım sana bir iki günde öğreteyim' dedim. Kendisi iki saat içinde öğrendi. Zaten ritim için kulağı vardı. Sesi de güzeldi. Mahalleyi ona emanet ettim. Döndüğümde devam ettik. Ekmek parası sonuçta. Ramazan aylı içerisinde aldığımız 3- 5 kuruşla harçlığımızı çıkarıyoruz. 8 çocuk 10 torunumuz var. Sağ olsun devletimiz belediyemiz destek sağlıyor. Bu şekilde geçinmeye çalışıyoruz" dedi.



"EŞİM BENDEN DAHA İYİ ÇALIYOR"

Belediyenin yaptığı seçmelerde rakip olduklarını anımsatan Ahmet Polat, "Zabıta Müdürlüğü'nde seçme yapılıyor. Orada hak edenler sınavı geçiyor. Orada eşimle rakiptik. Herkes elinden geleni yapacak tabi ki. Hanım benden daha iyi çalması da okuması da daha iyi" dedi. Hanım Polat ise "Herkes beğendiği için beni seçtiler. 'Hanım Abla sen daha güzel çalışıyorsun' dediler" şeklinde konuştu. Hanım Polat elden ayaktan kesilinceye kadar davul çalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

(Ferhat Kaya/İHA)