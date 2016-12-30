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10 yıldır hazırladığı cam eserlerini görücüye çıkarttı
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10 yıldır hazırladığı cam eserlerini görücüye çıkarttı

Eskişehirli sanatçı Esin Küçükbiçmen'in 10 yıldır yaptığı cam eserler, Toprakana Seramik Atölyesi ve Sanat Merkezi'nde görücüye çıktı.

Eskişehirli sanatçı Esin Küçükbiçmen'in 10 yıldır yaptığı cam eserler, Toprakana Seramik Atölyesi ve Sanat Merkezi'nde görücüye çıktı.
Tarihi Odunpazarı ilçesinde açılan sergide, Esin Küçükbiçmen'in öğrencilik yıllarından bu yana yaptığı eserler sergileniyor. Toplamda 70 cam sanatının işlendiği eserlerin yer aldığı sergi, kapılarını tüm sanatseverlere açtı. 3 hafta boyunca açık kalacak olan sergide, farklı teknikler bir arada görülebilecek.
Sergisi hakkında bilgiler veren Esin Küçükbiçmen, çocukluğunda gördüğü sıcak cam atölyelerinin kendisini meraklandırdığından söz etti. Küçükbiçmen, "Bu sergi cam konusunda çalışmalarımın aslında bir birikimi. 10 yıllık bir çalışma süresinin içinden, farklı kesitler sunan bir sergi oldu. Öğrencilik dönemimde doktora tezim için yaptığım bazı eserleri de bu sergide görebiliyoruz. Bu sergi, çalışmalarımın toparlanmış ve bir bütün olarak sunulmuş şekli aslında. Bende çalışmalarımın toplu bir halde görülmesini istemiştim. Çünkü bundan sonra daha farklı bir yol almayı düşünüyorum. Daha farklı konular üzerine derinlemesine çalışmayı düşünüyorum. Sergide yaklaşık 70 tane eser var. Bunlardan bazıları kendi içerisinde bir grup oluşturuyor. Mesela doğa peyzajından esinlendiğim çalışmalar da var. Bu sergide teknik olarak farklı arayışlar da görebiliyorsunuz. Pat döverden, alevden şekillendirmeye; sıcaktan soğuk cam işlemeye ve açık alevde şekillendirmeye kadar farklı arayışlarda bir çok tekniği görebiliyoruz. Umarım gelenler, sergiyi izleyenler kendilerine bir pay çıkarabilir, bunu umuyorum. İlk olarak cam sanatına karşı, İsviçre'de geçen çocukluğum boyunca bazı gezilerde gördüğüm sıcak cam atölyelerinde bu merakım canlandı. Tabi Türkiye'ye geldiğimde seramik bölümünden mezun oldum. Daha sonra cam bölümünün kurulmasıyla orayla da çok ilgim oldu. Sonradan oraya asistan olma şansım oldu. Şu anda yaptığım işten çok mutluyum, memnunum. İsviçre'de de bir sergi açma düşüncem var. Bunu da tabi kii gerçekleştirmek isterim. Sergimiz 3 hafta açık kalacak" dedi.

"TASARIMLAR ÇOK ÖZEL VE ZARİF"
Sanat Merkezi'nin ev sahibi ve aynı zamanda seramik sanatçısı olan Sema Çamoğlu Soysal, Eskişehir ile yeni bir sanat galerisini buluşturmanın mutluluk verdiğini ifade etti. Birçok özel sanatçı ve misafiri sanat merkezinde ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Soysal, "İkinci sergimiz Eskin Küçükbiçmen aracılığıyla Eskişehir ile buluşturdu. Esin Küçükbiçmen, çok zarif dokularla işlediği cam sanatını sergiliyor. Burada görebileceğiniz çalışmalar cam üretimi hakkında da genel bir bilgi veriyor. Üretimdeki bütün yöntemleri burada görebilirsiniz. Her bir yöntem en az bir eserle gösterildi. Bunun dışında kullanılan renkler, tasarımlar çok özel ve zarif. Tüm Eskişehirlileri bu çalışmaları görmeye davet ediyorum. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra da çok özel bir sanatçımızın yine çok özel çalışmalarıyla bir arada olacağız. Bunun için de çok heyecanlıyım. Bu kadar özel misafirleri ve sanatçıları ağırlamak büyük bir onur kaynağı" şeklinde konuştu.
(Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)
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