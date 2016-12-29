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10 yıldır halkın umudu
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10 yıldır halkın umudu

Gaziantep'ten 10 yıldır Muş'un Malazgirt ilçesine gelerek Milli Piyango bileti satan seyyar bayii Mehmet İspir, ilçe halkına yeniden umut oldu.

Gaziantep'ten 10 yıldır Muş'un Malazgirt ilçesine gelerek Milli Piyango bileti satan seyyar bayii Mehmet İspir, ilçe halkına yeniden umut oldu.

Seyyar bayii Mehmet İspir, Malazgirt'e 2006 yılından bu yana her yıl düzenli olarak geldiğini belirterek, ilçeyi ve halkını çok sevdiğini söyledi. İspir, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "2006 yılından beri Malazgirt halkına umut dağıtıyorum. Biletleri vatandaşlarımız alacaksa bütçesine göre almalıdır. Sıkıntıya girip fazla bilet alması, fazla çıkacak anlamına gelmiyor. Birisi 10 tane bilet alır birine dahi amorti vurmaz, diğer bir vatandaş bir tane bilet alır ve tutturabilir" dedi.

Malazgirt halkı ise, her yıl gelip umut dağıtan seyyar piyango bayii Mehmet İspir'i dört gözle beklediklerini ifade ederek, "Bizim piyangodan başka umudumuz kalmadı. En azından yeni yıla yeni umutlarla girmek için bir bilet de biz alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilet alan vatandaşlardan kimisi büyük ikramiye çıkarsa yeniden evleneceğini ifade ederken, kimisi de işlerini büyüteceklerini söyledi.

Yılbaşı tam bilet fiyatının 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 TL'den satıldığı belirtildi.
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