Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2007 yılında yapılan soruşturma kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan PKK'lı terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2007 yılında yapılan soruşturma kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan PKK'lı terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya adam ve finansal destek sağladıkları için 2007 yılından hakkında yakalanma kararı bulunan ve 2007 yılından beri aranan Abdullah Ç.'nin, Mektep Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gelip gittiği öğrenildi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan operasyonla Abdullah Ç. gittiği kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı. Bayındır Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Abdullah Ç., yakalama kararına istinaden tutuklanarak Ödemiş Kapalı Cezaevine gönderildi.
(Abdülaziz Baydilli / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu
Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri
PKK yanlısı gazeteci Deniz Yücel tutuklandı!
Resmi rezerv varlıkları arttı
Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız
Dış ticaret rakamları açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı
FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı
PKK ve YPG'yi korkuttu! Mesud Barzani ne istedi?
PKK ve YPG'yi korkuttu! Mesud Barzani ne istedi?
Erdoğan ikisini birden çağırdı! İstanbul'da kritik görüşme!
Erdoğan ikisini birden çağırdı! İstanbul'da kritik görüşme!
Hac ücretleri açıklandı
Hac ücretleri açıklandı
Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi avantaj yakaladı!
Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi avantaj yakaladı!
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu
Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu
Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri
Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri
PKK yanlısı gazeteci Deniz Yücel tutuklandı!
PKK yanlısı gazeteci Deniz Yücel tutuklandı!
Resmi rezerv varlıkları arttı
Resmi rezerv varlıkları arttı
Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız
Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız
Dış ticaret rakamları açıklandı
Dış ticaret rakamları açıklandı
FETÖ operasyonunda 12 tutuklama
FETÖ operasyonunda 12 tutuklama
Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 12 puan fark
Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 12 puan fark
Evden 471 adet tarihi eser çıktı
Evden 471 adet tarihi eser çıktı
İnşaat sektöründe istihdam düştü
İnşaat sektöründe istihdam düştü
330 sanıklı darbe girişimi davası Ankara'da başladı
330 sanıklı darbe girişimi davası Ankara'da başladı
10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı
10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English