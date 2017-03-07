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10 yıl önce vahşice öldürülmüştü: 3 polis tutuklandı
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10 yıl önce vahşice öldürülmüştü: 3 polis tutuklandı

Mersin'de 2007 yılında kafası, eli ve ayağı kesilen ardından da yakılan 28 yaşındaki gencin katil zanlıları yakalandı. Gencin ablası ve polis olan kocası ile birlikte aralarında 3 polisin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 polis ise tutuklandı.

Mersin'de 2007 yılında kafası, eli ve ayağı kesilen ardından da yakılan 28 yaşındaki gencin katil zanlıları yakalandı. Gencin ablası ve polis olan kocası ile birlikte aralarında 3 polisin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 polis ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2007 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi Gözne Otoban Gişeleri ile Çeşmeli Otobanı Müftü Viyadüğü altında kafası, ayakları ve elleri kesilmiş, tamamen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için devam eden çalışmalar sırasında, Mezitli ilçesi Şehit Ramazan Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine bir aile gelerek, çocuklarının Adana'dan 5 Aralık 2007'de Mersin'e gelmek için evden çıktığını ve o günden beri haber alamadıklarını ifade ettiler. Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde cesedin kayıp Oktay Uçgun olduğu belirlendi. Jandarma bölgesinde olduğu için dosya jandarma komutanlığına gönderildi. Ancak cesedin bulunduğu bölgenin emniyete devredilmesinin ardından dosya Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine geldi. Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yaklaşık 4 yıl boyunca titiz bir çalışma yürüttü. Küçük delilleri isabetle değerlendiren ekipler, suçluları bir bir tespit etmeye başladı. Yaklaşık 7 bin sayfalık dosya hazırlayan ekipler, yaptıkları titiz çalışmayla 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, öldürülen gencin ablası A.S.K. ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis eşi Orhan K. ve Adana Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Selim T.'yi, Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nihat Ş. ile M.S. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorguda konuşmama haklarını kullanan şahıslar, mahkemeye sevk edildi. Mahkemede cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen polis memurları Nihat Ş., Orhan K. ve Selim T. tutuklanırken, öldürülen gencin ablası A.S.K. ile M.S ve M.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öldürülen gencin henüz kafasına ulaşılamazken, cinayetin miras meselesi yüzünden işlendiği iddia edildi.
(Koray Ünlü/İHA)

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