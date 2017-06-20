10 yeni gezegen keşfedildi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 10 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 10 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı.

NASA, Güneş Sistemi'nin dışında 219 yeni gezegen adayının keşfedildiğini açıkladı. Gezegenlerin 10'unun dünya gibi kayalık ve yaşam için elverişli koşullara sahip olan Gordilocks Kuşağı'nda yer aldığını açıkladı. Gezegenlerin ne çok sıcak olacak kadar yıldızlara yakın ne de suyun sıvı halde bulunamayacağı kadar soğuk olduğu belirtildi. NASA Twitter hesabında Kepler Uzay Teleskopu ile 219 yeni gezegen adayı keşfettiğini duyurdu. Kepler Uzay Teleskopu, daha önce de güneş sistemi dışında 4 bin'den fazla gezegen olduğu düşünülen cisim keşfetmişti. Bu keşifler gezegen olarak kabul edilmiyor. Şimdiye kadar Kepler tarafından keşfedilen 4 bin 34 gezegen adayı olduğu ve bunlardan 2 bin 335'inin gezegen olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

