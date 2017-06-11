10 yaşındaki Ceylin'den haber alınamıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'ten haber alınamıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'ten haber alınamıyor.

Ödemiş'te 10 yaşındaki Ceylin Atik evlerinin önündeki parkta oyun oynarken ortadan kayboldu. Ceylin'in kaybolduğunun fark edilmesinin ardından ailesi polise haberdi. Harekete geçen polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Ödemiş'te sosyal medya hesaplarından da küçük kızın bulunması adına da paylaşımlar yapıldı. Yetkililer küçük kızı görenlerin 155 polis imdat hattını araması gördükleri yerde karakola teslim etmelerini istedi.

(Nazif Harupçu / İHA)