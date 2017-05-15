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10'uncu Yıl Marşı'nı işaret diliyle söylediler
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10'uncu Yıl Marşı'nı işaret diliyle söylediler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde ortaokul öğrencileri, 10'uncu Yıl Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde ortaokul öğrencileri, 10'uncu Yıl Marşı'nı işaret diliyle okudu.
Cumhuriyet Meydanında ilçe genelindeki engelliler ve aileleri için düzenlenen Engelliler Haftası programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Esra Doğan, "Bu haftaya her ne kadar "Engelliler Haftası" deniliyor olsa da şahsım adına belirtmek isterim ki "engel" kelimesi kulağımıza hoş gelmediği gibi "engelli" kelimesi de kulağa hoş gelmemektedir. Bunun yerine yaşamlarında gerek görme, işitsel, bedensel gerekse zihinsel problemlerine rağmen hayata sımsıkı sarılan, yaşam enerjisini kaybetmeyen, umutları hep masmavi olan bu insanlara "Özel İnsanlar" demeyi daha doğru buluyorum. Peki, engel nedir? Üzülerek belirtmeliyim ki asıl engel bu özel insanlara sosyal ve eğitim hayatında kolaylık sağlayamayan bizleriz. Örneğin; günlük hayatta bu konuyla ilgili sık rastlanılan üzücü durumlardan birisi bedensel yönden özel durumu olan bireylerimize ayrılan kaldırımların önüne bilinçsizce yapılan araba parkları ya da park alanlarında onlar için ayrılan kısımların başkaları tarafından kullanılmasıdır. Özetle; amacımız bir nebze olsun bu konu üzerinde farkındalık oluşturabilmektir. Bugün burada toplanmamız umarım bundan sonra daha dikkatli olmamıza, vicdanlarımızı yoklamamıza ve kendimizi sorgulamamıza vesile olur" diye konuştu.
Şehitler Ortaokulu 5. ve 7. Sınıf öğrencilerinin dans gösterisinin ardından Özel Eğitim öğrenci velisi İnci Kulak, oğlunun yaşamında başından geçen olaylarla ilgili anlatımı dinleyenleri duygulandırdı. Şehitler Ortaokulu 5. Sınıf ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin ellerinde Türk bayrağıyla birlikte işaret diliyle seslendirdikleri "10. Yıl Marşı" izleyenlerden büyük alkış aldı. Etkinlikte ayrıca palyaçolar seyircilere şeker dağıttı. Meslek yüksek okulu öğrencilerinin 'Başımın tatlı belası' parçasını işaret diliyle söylemesi ise ilgiyle izlendi. Program Engelliler Haftası ile ilgili düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukcu'nun türkü ziyafetiyle sona erdi.
(Mustafa Akçay /İHA)

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