Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Sinat-Haftanin kırsalına düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Sinat-Haftanin kırsalına düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen; Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2, Sinat-Haftanin kırsalında 8 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Her iki bölgede ayrıca 3 silah mevzii ve 4 barınma alanı da imha edildi.

(Derya Yetim / İHA)