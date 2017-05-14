Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Sinat-Haftanin kırsalına düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Sinat-Haftanin kırsalına düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen; Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2, Sinat-Haftanin kırsalında 8 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Her iki bölgede ayrıca 3 silah mevzii ve 4 barınma alanı da imha edildi. (Derya Yetim / İHA)
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