Son 1 hafta içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2'si ölü olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 1 hafta içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2'si ölü olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat-6 Mart haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre, terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirildi. Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile 386 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 32'si tutuklandı.

Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlardaysa 920 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45'i tutuklandı. DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi de gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 2'si ölü olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 590 operasyonda ise piyasa değeri 41 milyon 351 bin 506 TL olan uyuşturucu madde ile piyasa değeri 5 milyon 451 bin 834 TL olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 806 kişi gözaltına alındı, bunlardan 49'u tutuklandı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadelede ise 324'ü denizlerde olmak üzere bin 596 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 49 kişi yakalanırken, bunlardan 30'u tutuklanmıştır.

