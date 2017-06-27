10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Kapalı kırsalında devam eden operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla bir grup terörist tespit edildiğini belirtti. Alınan görüntünün ardından bölgenin Skorsky helikopterlerle operasyon yapıldığını belirten Vali Köşger, "Bingöl'ün Genç ilçesinde sürdürülen operasyon kapsamında güvenlik güçlerimiz tarafından bugün bir grup terörist tespit edildi. Havadan alınan görüntünün ardından Skorsky tipi helikopterlerle, 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Vali Köşger, bölgede operasyonların aralıksız sürdüğünü kaydetti. (Yılmaz Atar-Sinan Atan/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.