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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Necat Yılmaz kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Necat Yılmaz kutlama mesajı yayımladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Solmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına saygılı bir medyanın bireylerin doğru ve eksiksiz olarak aldığı haberlerin milli iradenin oluşumunda, ortak milli duyguların aktarılmasında, toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Tarafsız, doğru ve objektif habercilik anlayışı içerisinde olayları kamuoyuna aktaran, halkı doğru bilgilendiren, toplumun bilinçlenmesi ve bilgilenmesi ile barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir rol üstlenerek görevlerini fedakarca yerine getirmeye çalışan basın çalışanlarının gösterdikleri gayret takdire şayandır. Bu vesileyle; basına emek vermiş, bu yolda emek sarf eden tüm basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıl dönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum. Meslek etik ilkeleri sorumluluk bilinci içinde yayınlarını başarıyla sürdüren gazetecilerimize, en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kutlama mesajında, "basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hürriyetini savunan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.

Uysal şöyle devam etti:

"Bu yıl da çok sayıda gazeteci işsiz. Ama artık işsizlik sadece ekonomik nedenlerle değil iktidar erkini kullananlar eliyle yaratılan bir vaka haline geldi. Genel kamu yönetimini eleştirenlerin işsiz bırakıldığını görüyoruz. İşsiz gazeteciler kadar, maalesef, 'çalıştırılmayan gazeteciler' diye bir kavram oluşturuldu. Mesleğin onuruyla hareket edenlere gazeteciliğin, iş güvencesinden yoksun bir ortamda soruşturma, gözaltı, tutuklama, baskı ve şiddet tehdidinden başka hiçbir şeyi sunmadığı günleri yaşıyoruz. Halbuki basın özgürlüğü sadece basın çalışanlarının özgürlüğünü değil halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkını kullanılmasını da kapsar. Gazetecilik özgür olmadıkça toplum da özgür olamaz. Bu güç koşullarda bile çalışmaya devam eden, çalıştırılmayan, işsiz, hapis yatan ancak ne olursa olsun meslek onurunu koruyan tüm gazetecileri, basın emekçilerini selamlıyor, saygılarımı sunuyorum."

Başkan Böcek, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların doğru, tarafsız haber alabilmesi amacıyla ilkeli bir yayıncılık yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Böcek, "Basın mensuplarımız şehrimizin, ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktarmak adına özveriyle görev yapmaktadır. Mesai mefhumu yapmadan çalışan gazeteciler zor şartlarda bizlere haber verebilmek adına önemli bir görev yapmaktadır. Demokrasimizin vazgeçilmesi olan basın kuruluşlarımızın daha özgür bir Türkiye adına verdiği mücadelede her zaman gazetecilerimizin yanındayız. Bu düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlu olsun" diye konuştu.

Yılmaz: "Gazeteciler Sağlık sektöründe olduğu gibi 7/24 mesleklerini sürdürmektedir"

Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Necat Yılmaz da, "Gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi, kamuoyunun haber alma hakkı ile doğrudan ilişkilidir. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek için özveri ile görev yapan gazetecilerimizin, tüm basın mensubu temsilcilerinin bu özel günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim. Tıpkı sağlık sektöründe olduğu gibi 7/24 çalışan gazetecilik sektörü de mesleğin zor şartlarına rağmen bu mesleği başarıyla sürdüren çalışanları çatısı altında toplamaktadır. Her iki sektöründe çalışma saatleri dışında, aciliyet, doğru ve yerinde karar alma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi benzer öneme sahip süreçleri bulunmaktadır. Bu nedenle bu iki kardeş müessese birbirlerine oldukça yakın ve birbirlerinin her zaman destekçisi olmalıdır. Nasıl bir sağlık personeli evinden, çocuğundan, eşinden fedakarlık ederek geçirdiği süreyi insan sağlığı için harcıyor ise; gazeteciler de evinden, çocuğundan, eşinden fedakarlık ederek geçirdiği süreyi halkı bilgilendirmek, gerçeği aydınlatmak, doğru olanı göstermek için harcamaktadırlar. Bu noktada bu mesleğe gönül veren gazetecilerimizin halkı bilinçlendirmek adına verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir" dedi.
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