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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 'Zor şartlar altında toplumun bilgilendirilmesi, ülke menfaatine yönlendirilmesi ve aydınlatılması gibi kutsal bir görevi yerine getirmekte olan basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum' dedi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Zor şartlar altında toplumun bilgilendirilmesi, ülke menfaatine yönlendirilmesi ve aydınlatılması gibi kutsal bir görevi yerine getirmekte olan basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum" dedi.

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla açıklama yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Gazetecilere ekonomik ve sosyal imkanlar sağlayan, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı Yasa'nın kabulü nedeniyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Günü'nde, tüm basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Zor şartlar altında toplumun bilgilendirilmesi, ülke menfaatine yönlendirilmesi ve aydınlatılması gibi kutsal bir görevi yerine getirmekte olan basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumların aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basının, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişlettiğini, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaştığını belirten Şahin, "Gerek yerel gerekse yaygın basında ilimizde görev yapan basın çalışanlarının, Samsun'u en iyi şekilde tanıtma gayretinde olduklarından şüphemiz yoktur. Basınımızın geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu konulara gerekli duyarlılığı göstereceğine ve basının evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine inanıyorum. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışma imkanlarının daha iyi koşullarda olması dileklerimle, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek ve özel hayatlarında sağlık ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"10 Ocak İdareciler Günü"

Vali İbrahim Şahin, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla da bir açıklama yaptı. Şahin şunları kaydetti: "Mülki İdare Amirleri devletimizin önemli bir yapıtaşıdır. İdareciler, bulundukları mevkide yasalar gereği devleti ve hükümeti temsil yetkisine sahip, vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden toplumsal önder konumundadır. İdarecilerin, yöneticilerin ve bürokratların en önemli vasfı, devletle millet arasında, kurumlarla vatandaşlarımız arasında temel bir köprü vazifesini ifa etmektir. İl ve İlçelerde, mahalle ve köylerde vatandaşların her türlü sorunlarında müracaat ettikleri ve çözüm bekledikleri kişiler Mülki İdare Amirleridir. Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını devlet adına tespit edip onları gidermek, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak Mülki İdare Amirlerinin görev ve sorumluluklarının gereğidir. Bu özellikleriyle Mülki İdare Amirleri, halkın güvenliği ile mutluluk ve huzuru için hizmet eden kilit bir görev üstlenmektedir. Mülki İdare amirlerimiz, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını daha da güçlendirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikal eden tüm idarecilerimizi rahmetle anar, başta çalışma arkadaşlarım Vali yardımcılarımız ve ilçelerimizde hizmet veren Kaymakamlarımız olmak üzere diğer tüm idarecilerimizin bu özel gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."
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