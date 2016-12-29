Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
10 metre arayla bırakılan tüpler paniğe neden oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

10 metre arayla bırakılan tüpler paniğe neden oldu

İzmir'in Konak ilçesinde İZBAN geçiş güzergahı yakınında 10 metre arayla cadde üzerine bırakılan 2 tüp paniğe neden oldu. Bomba ihtimali üzerine İZBAN seferleri yarım saat durdurulurken, bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen tüpler boş çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde İZBAN geçiş güzergahı yakınında 10 metre arayla cadde üzerine bırakılan 2 tüp paniğe neden oldu. Bomba ihtimali üzerine İZBAN seferleri yarım saat durdurulurken, bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen tüpler boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çınarlı 2844 sokak üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında cadde üzerinde on metre arayla iki tüp olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba ihtimali üzerinde durarak caddeyi trafiğe kapattı. Kısa süre içinde olay yerine gelen bomba imha ekipleri, tüpleri ilk önce bomba imha robotuyla kontrol etti. Ardından bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen tüplerin boş olduğu belirtildi. Polis, ekipleri tüpleri bırakan şahıs veya şahısları belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

İZBAN geçiş güzergahı yakınına bırakılan tüpler nedeniyle İZBAN seferleri güvenlik nedeniyle yarım saat durduruldu. Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen tüplerin boş çıkması üzerine seferler tekrar başlatıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Konya'da okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun ziyareti
İZBAN'da bomba paniği
Hisarcık'ta okullara kar tatili 1 gün daha uzatıldı
10 metre arayla bırakılan tüpler paniğe neden oldu
PKK'ya katılmaya giderken bagajda yakalanan kadın tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
The Economist'in '2016 yılında dünya' adlı kapağında Erdoğan yok!
The Economist'in '2016 yılında dünya' adlı kapağında Erdoğan yok!
Obama'nın danışmanı itiraf etti: Darbe girişimine destek, büyük hataydı
Obama'nın danışmanı itiraf etti: Darbe girişimine destek, büyük hataydı
Mavi Kapak tuzağı ile engelliye değil petçi baronlara çalışmışız
Mavi Kapak tuzağı ile engelliye değil petçi baronlara çalışmışız
Rus ajanlar Diyarbakır'da!
Rus ajanlar Diyarbakır'da!
Bacak bacak üzerine atmayın!
Bacak bacak üzerine atmayın!
Aylık akbil fiyatları ve İETT ücretlerine zam 2016
Aylık akbil fiyatları ve İETT ücretlerine zam 2016
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Konya'da okullara kar tatili
Konya'da okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun ziyareti
İZBAN'da bomba paniği
İZBAN'da bomba paniği
Hisarcık'ta okullara kar tatili 1 gün daha uzatıldı
Hisarcık'ta okullara kar tatili 1 gün daha uzatıldı
10 metre arayla bırakılan tüpler paniğe neden oldu
10 metre arayla bırakılan tüpler paniğe neden oldu
PKK'ya katılmaya giderken bagajda yakalanan kadın tutuklandı
PKK'ya katılmaya giderken bagajda yakalanan kadın tutuklandı
Perasovic: 'Madrid'e karşı zor bir mağlubiyet aldık'
Perasovic: 'Madrid'e karşı zor bir mağlubiyet aldık'
Pablo Laso: 'Galibiyetten dolayı mutluyum'
Pablo Laso: 'Galibiyetten dolayı mutluyum'
Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçının ardından
Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçının ardından
Kütahya'da eğitime kar engeli
Kütahya'da eğitime kar engeli
Laso, galibiyetten dolayı memnun
Laso, galibiyetten dolayı memnun
FETÖ soruşturmasında 61 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ soruşturmasında 61 rütbeli asker tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English