14.02.2017 11:42 10 işçinin öldüğü asansör davasında mütalaa açıklandı

Cumhuriyet Savcısı, aralarında asansör firması GDA Major'un Genel Müdürü Orhan Demirel'in de bulunduğu 16 sanığın beraatını istedi. Cumhuriyet Savcısı, aralarında asansör firması GDA Major'un Genel Müdürü Orhan Demirel'in de bulunduğu 16 sanığın beraatını istedi.

Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami Yen stadının yerine yapılan rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı, aralarında asansör firması GDA Major'un Genel Müdürü Orhan Demirel'in de bulunduğu 16 sanığın beraatını, 9 sanığın ise "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

(Başak Akbulut / İHA)

