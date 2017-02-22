10 ilin valisiyle güvenlik toplantısı

Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilin valisi ile Bölge Güvenlik Toplantısı yaptı.
Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilin valisi ile Bölge Güvenlik Toplantısı yaptı. Gaziantep'te bir otelde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Toplantıda Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa Valileri ile İl Emniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanları da hazır bulundu. (Lider Olgun - Orhan Erkılıç / İHA)
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