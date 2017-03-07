10 ilde 30 adrese FETÖ baskını: 22 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ilde 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ilde 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Trabzon, Sinop, Kocaeli'ni kapsayan Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, Grup Komutanlıkları, bot ve gemiler ile Salih Güvenlik Hava Grup Komutanlığında görevli 15 subay, 1 emekli subay, 9 astsubay ve 1 işçiye yönelik bugün saat 07.00 sıralarında 30 ayrı adrese operasyon yapıldı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Murat Özer (47), Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Albay Hakan K.(45), Hava Grup Komutanı Kd. Binbaşı Hakan K.(40) ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Yüzbaşılar Mert K.(38), Ferit A.O.(34), Hüseyin B.(35), Üsteğmenler Ömer K.(30), Kadir E.Ç.(31), Hakkı B.(29), Orhan U.(29), Ömer B.(31), Gazi A.(29), Teğmen Murat T.K.(27), Astsubaylar H.Y.(38), Ömer Y.(38), Murat D.(29), Mesut Y.(24), Tayfun Y.(32), Furkan K.(24), Mehmet Ç.(26), Mustafa K.(23) ve işçi Ertan S.(43), "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı suçlar ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya gözetiminde TEM Şube Müdürü ve polisler tarafından arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, evleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda labtop, cep telefonu, flaş belleklere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların 15 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, darbeye katılma talimatını alıp Dost isimli savaş gemisini Samsun Limanı'ndan Samsun açıklarına çektikleri ileri sürüldü. Gözaltına alınan 20'si muvazzaf subay 22 kişiden 16'sının örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay/İHA)