08.09.2017 09:52 10 dakikada 5 otobüse giren hırsız kamerada

İstanbul'da sefer için sıralarını bekleyen otobüslere dadanan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. 10 dakikada 5 otobüse giren hırsız değerli bulduğu eşyaları alarak kayıplara karıştı. İstanbul'da sefer için sıralarını bekleyen otobüslere dadanan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. 10 dakikada 5 otobüse giren hırsız değerli bulduğu eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otobüslerin sefer sıralarını beklediği hareket merkezine dadanan hırsız park halinde bulunan 5 otobüsteki değerli eşyaları çaldı.

Olayın ardından hırsız kayıplara karışırken, 10 dakika içerisinde 5 otobüsü soyan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın park halindeki otobüsün kapısını açarak içeri girdiği görülüyor. Şoför mahallini kurcalayan şüphelinin burada bulunan şoföre ait cep telefonunu ve bir miktar bozuk parayı alarak cebine koyduğu görülüyor. Aynı yöntemle 10 dakika içerisinde 5 otobüse giren zanlı şoför mahallinde bırakılan değerli eşyaları alarak kayıplara karışıyor.

Kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(İsmail Bulut - Murat Horoz/İHA)

